「AI+サプライチェーン」がもたらす変化とは？

中国物流・調達連合会が16日、2025年調達与供給管理カンファレンスにおいて発表した「2025『人工知能（AI）+サプライチェーン』革新的発展報告」によると、AIは、調達・サプライチェーンにおける応用シーンがますます充実し、予測から、実行、監督・管理、協同といったカギとなるステップをカバーし、効果的にサプライチェーンの効率を高め、コストを低減し、サプライチェーンの強靭さを増強する面で、顕著な成果をあげている。

報告によると、AIの調達・サプライチェーンの分野における応用には、スマート予測・分析、スマート調達業務、スマート購買監督・管理、スマート物流調整、及びサプライチェーン制御タワー、ヒューマンコンピュータ共同作業といった主なイノベーション10シーンが含まれている。

企業調査によると、現時点で、中国の物流サプライチェーンの分野のAI応用浸透率はすでに37％を超えている。なかでも、輸送シーンに関しては78％に達し、倉庫は47.27％、安全管理は52.73％にそれぞれ達している。AI技術が現在、企業にとってコストを削減しながらも、効率を高める核心的原動力となっている。従来の調達スタイルと比べると、スマート調達サプライチェーンを採用する企業は調達効率を30％以上高め、調達周期を50％以上短縮することができる。

その他、グリーン・低炭素の分野において、AIは、トータルチェーンのカーボンフットプリントの可視化と最適化を実現し、サプライチェーンの持続可能な発展へのモデル転換を推し進めている。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年9月17日