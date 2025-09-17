海关总署公布的最新数据显示，今年前8个月，我国对东盟货物贸易进出口同比增长9.7%，东盟继续保持我国第一大贸易伙伴地位。

中国税関総署が発表した最新データによると、今年1-8月期、中国の対東南アジア諸国連合（ASEAN）の物品貿易輸出入総額は前年同期比9.7％増の4兆9300億元（1元は約20.7円）達した。ASEANは引き続き、中国にとって最大の貿易パートナーとなっている。

今年前8个月，我国对东盟进出口4.93万亿元，增长9.7%，较同期我国整体外贸增速高出6.2个百分点，占我国进出口总值的16.7%。

前年同期比9.7％増という数字は、今年1-8月期における中国の対外貿易の増加幅を6.2ポイント上回っており、中国の輸出入総額の16.7％を占めた。