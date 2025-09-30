習近平総書記が宗教の中国化の体系的推進を強調

中国共産党中央政治局は9月29日午後、宗教の中国化を体系的に推進することをテーマにした第22回集団学習を行った。集団学習を主宰した習近平中共中央総書記は、「歴史の経験を総括し、中国の宗教活動の実情に立脚して体系的な観点を強化し、体制と規範の整備を強化し、総合的なガバナンスを強化し、末端組織の基盤を強化し、宗教の中国化を体系的に推進し、宗教を社会主義社会に適応させるよう積極的に導いていく必要がある」と強調した。

習総書記は集団学習の場で説明と討論を聴取した後に発表した重要演説で、「わが党は第18回党大会以来、宗教関連作業を国家ガバナンスの重要な位置に据え、わが国の宗教の中国化の方向を堅持し、一連の理念と新たな措置を打ち出した。宗教関連作業の体制と仕組みを整備し、法治化の水準を高め、新時代における宗教関連作業の推進において積極的な成果を収めてきた。歴史と実践が証明するように、わが国は宗教の中国化を絶えず押し進めてこそ、宗教の調和、民族の融和、社会の安定、国の長期にわたる太平と安定を実現できる」と述べた。

中国国際放送局（CRI）より 2025年9月30日