中国共産党第20期四中全会が10月20日から23日まで北京で開催

中国共産党中央政治局は9月29日に会議を開き、「国民経済と社会発展の第15次五カ年計画」の策定における重要な問題について検討した。会議は習近平総書記が議長を務めた。新華社が伝えた。

会議では、中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議（四中全会）を10月20日から23日まで北京で開催することが決定された。

また中国共産党中央政治局は「国民経済と社会発展の第15次五カ年計画の策定に関する中共中央の提案」草案について、党内外の一定範囲で意見を求めた状況に関する報告を聴取した。そして、今回の会議で議論された意見に基づき修正を加えた上で、第20期四中全会に提出し、審議することを決定した。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月30日