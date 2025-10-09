中国海軍の病院船「シルクロードの方舟」号がフィジーでの医療任務を完了しトンガに向けて出航

「調和の使命2025」任務を遂行中の中国海軍の病院船「シルクロードの方舟」号は現地時間8日午前、フィジーでの7日間にわたる友好訪問及び人道的医療サービスを無事完了し、トンガへ向けて出航した。新華社が伝えた。

「シルクロードの方舟」号はフィジー滞在中、延べ3330人を診療し、各種手術426件を実施し、延べ2531人に対して各種画像・検体検査を行った。

「調和の使命」任務にあたる中国海軍の病院船のフィジー訪問は今回で3回目となり、両国の海軍が合同捜索救助訓練を実施したのは今回が初めてだという。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年10月9日