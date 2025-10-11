蘇翊鳴選手が世界初のダブル「バックサイド1980」を決める

中国のスノーボードオリンピック金メダリストの蘇翊鳴選手が北京時間今月9日夜、ソーシャルメディアに、世界初となるダブル「バックサイド1980」を成功させる動画を、「うれしい」というメッセージ付きで投稿した。

ダブル「バックサイド1980」は、1度の滑走において、2回にわたり1980度(5回転半)の回転を決めるトリックを指す。

蘇選手は、2022年北京冬季五輪において、難度が高いバックサイドトリプルコーク1800を決めて、金メダルを獲得した。

その後、各国のボーダーが、難度の高い回転するトリックに次々と挑戦し、そのレベルは一気に高まっていった。例えば、日本の荻原大翔選手は、BSクイントコーク2160 （6回転）を決め、イタリアのイアン・マッテオリ選手は、2024年12月の国際スキー・スノーボード連盟FIS スノーボードワールドカップにおいて、世界で初めてフロント2160を決めた。

蘇選手も、練習を重ねて、トリックの難度をどんどん上げている。今年5月、蘇選手は、初めて難度の高い「2160」のトリックを成功させ、正式に「2160レベル」への仲間入りを果たした。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年10月11日