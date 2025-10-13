大阪・関西万博の中国パビリオンが展示部門の金賞を受賞

2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）で12日夜、優れた建築や展示のパビリオンに対する表彰式があり、中国パビリオンが展示部門の金賞を受賞した。海外で開催された万博において、中国パビリオンが金賞を受賞するのはこれが初めてのことだ。また、中国貿易促進会が1982年に中国政府を代表して中国パビリオンを企画し、海外の万博に参加するようになって以降、5回連続で重要な賞を受賞したことにもなる。新華社が伝えた。

大阪・関西万博中国パビリオンの外観。（撮影・蒋暁辰）

参加国が自前で建設する「タイプA（敷地面積1500平方メートル以上）」のパビリオンは、毎回、熾烈な競争となり、注目を集める賞の対象となる。今回の万博では、25施設の中から、中国パビリオンが展示部門の金賞に選ばれた。建築部門では、サウジアラビア館が、テーマ部門ではイタリア館が金賞に輝いた。

中国パビリオン内部に展示されている「二十四節気」をテーマにした大型マルチメディア映像。（撮影・蒋暁辰）

博覧会国際事務局（BIE）のディミトリ・ケルケンツェス事務局長は、「中国パビリオンは万博のテーマに合致しており、来館者が中国の数千年の歴史と文化を感じることができるほか、中国が未来の社会のために、責任感を持って卓越した発展案を提供していることを示している」と高く評価した。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年10月13日