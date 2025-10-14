中国1-9月のハイテク製品輸出額、前年比11.9％増の3兆7500億元

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

国務院新聞弁公室は14日、中国の第1-3四半期（1-9月）の輸出入状況に関する記者会見を開いた。税関総署の王軍副署長は記者会見で、「第1-3四半期に中国のハイテク製品輸出額が前年同期比11.9％増の3兆7500億元（1元は約21.4円）に達し、同期間の輸出全体の成長率に対する寄与度は3割を超えた。そのうち、船舶および海洋工事設備の輸出額は25.5％増となった」と述べた。

王副署長はさらに、「科学技術イノベーションがブランド構築を推進している。近年、中国の電気自動車や農業機械などの輸出における国産ブランドの割合が年々上昇しており、今年第1-3四半期には、それぞれ59.5％と40.2％に達し、いずれも前年同期より大きく伸びた」とした。（編集JZ）

「人民網日本語版」2025年10月13日