在浙江东阳横店影视城清明上河图景区，游客不再是围观者，而是能改写剧情的人。场景焕新让入戏有了更多可能，“全民片场”的玩法应运而生，传统景区升级为影视IP互动乐园。对于渴望过足戏瘾的游客，横店还准备了“一条龙”影视服务。无论是走进微短剧剧组，还是在“我在横店当群演”中即兴出演一个角色，都有一个镜头为游客聚焦，导演亲自导戏，拍完还能把作品带回家。

浙江省東陽市にある映画スタジオ「横店影視城」内の清明上河図景勝地を訪れた観光客は、今や単なる見学者ではなく、脚本を書き換えることさえ可能になっている。刷新されたシーンにより没入体験の可能性が広がり、「全員参加型映画セット」の遊び方が登場している。これにより、伝統的な景勝地が、映画IPとのインタラクティブパークにアップグレード。さらには演劇体験を存分に味わいたい観光客のためにワンストップの映像コンテンツサービスを提供している。観光客は、ミニドラマ撮影チームに加わったり、「横店でエキストラ体験」をすることもでき、その様子を撮影してもらうことができる。また監督となって自らメガホンを取り、撮影後には作品を持ち帰ることもできる。