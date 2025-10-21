历时26天，中欧北极集装箱快航航线首艘货船19日凌晨抵达波兰北部格但斯克港。

中国と欧州を北極海経由で結ぶ「中欧北極コンテナ高速航路」の初の貨物船が19日未明、26日間の航海を経てポーランド北部のグダニスク港に到着した。

该船9月23日从宁波舟山港出发，此前陆续靠泊英国费利克斯托港和德国汉堡港。在格但斯克港完成装卸工作后，当晚将启程前往荷兰鹿特丹港。

同船は9月23日に寧波舟山港を出発し、これまで英フェリクストウ港と独ハンブルク港に寄港。グダニスク港で荷役作業を終えた後、同日夜にオランダ・ロッテルダム港へ向けて出航する。

据了解，中欧北极快航取道北极东北航道直达欧洲，仅20天航程便抵达欧洲首站费利克斯托港，相比苏伊士运河航线约40天以及好望角航线约50天的航期，该航线具有明显时效优势。

「中欧北極高速航路」は北極海の北東航路を経由して欧州へ直行するもので、わずか20日間で欧州最初の寄港地フェリクストウ港に到着する。スエズ運河航路の約40日、喜望峰航路の約50日と比べ、輸送所要日数において明らかな優位性を持つ。

运营该航线的海杰航运（香港）有限公司首席运营官李晓斌介绍，该航线的海况温度非常适合热敏货物和时效性要求较高的商品运输。

同航路を運航する海傑航運（香港）有限公司の李暁斌最高執行責任者（COO）によると、同航路の海況や気温は温度変化に敏感な貨物や迅速性を求められる商品の輸送に非常に適している。

作为“冰上丝绸之路”核心承载通道之一，中欧北极快航所经的北极东北航道是连接东亚与欧洲的新兴国际航运线路，对优化全球供应链、促进沿线经贸合作具有重要价值。

「氷上のシルクロード」の中核的ルートの一つである「中欧北極高速航路」の通過する北極北東航路は、東アジアと欧州を結ぶ新たな国際海運ルートであり、グローバルなサプライチェーンの最適化やルート沿岸地域の経済・貿易協力の促進にとって重要な価値を持つ。