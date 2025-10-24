深センの無人配送車による生鮮宅配、月間100万件を突破

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

広東省深セン市スマートコネクテッド交通協会の公式アカウントの情報によると、「深セン市機能型無人配送車9月運行・発展報告」によると、2025年9月、深セン市の機能型無人配送車の運行規模と商業価値はいずれも拡大し、生鮮宅配の配達件数は前月比13％増の102万件に達し、初めて100万件を突破した。推計では、無人配送車の応用によって生み出された商業価値は同14.5％増の870万元（1元は約21.4円）に達した。

同報告書によると、2025年9月末時点で深セン市における機能型無人配送車の運行車両数は798台で、前月比4.5％増の32台が新たに投入された。また、無人配送車に対して、1257路線・合計3581キロメートルの公道走行権を開放しており、開放した総走行距離は前月比12.4％増加した。（編集JZ）

「人民網日本語版」2025年10月24日