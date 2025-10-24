万トン級純電動式ばら積み貨物船の親水・命名式　湖北省宜昌

湖北省宜昌市で開催された2025年グリーンエネルギー発展大会において10月23日、中国国内で現時点では最大規模となる万トン級純電動式ばら積み貨物船の進水・命名式が催され、「葛洲壩」号と命名された。これにより、同船は艤装（仕上げ）段階に入った。新華網が伝えた。

今回進水・命名された「葛洲壩」号は、中国における万トン級純電動式ばら積み貨物船の研究開発・モデル応用プロジェクトとして、純電力駆動とスマート技術の応用の分野で数々のブレイクスルーを実現し、中国内陸河川航運におけるグリーン化とスマート化の発展における重要な一歩を踏み出した。純電動式ばら積み貨物船「葛洲壩」号は、全長が約130メートル、最大積載量は1万3000トン以上。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12個が動力源として搭載され、総電力量は2万4000キロワット時、スピード電池交換に対応し、航続距離は500キロメートルに達する。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年10月24日