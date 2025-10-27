ドラえもんやLABUBUのウォーターパレード開催　香港特区

香港特別行政区（香港特区）金鐘にある添馬公園のウォーターフロントで10月25日、ビクトリアハーバー・ウォーターパレードイベントが開催された。日本の「ドラえもん」や中国のアートトイ「LABUBU（ラブブ）」、マクドナルドの「グリマス」、米国の教育番組「セサミストリート」と現代アーティストKAWSがコラボした「KAWS ＆セサミストリート（エルモ）」の4体の巨大なインフレータブル作品がビクトリア・ハーバーに登場し、市民や観光客が写真を撮影していた。同時開催された「パレードマーケット」では、ポップアップストアやテーマ別グルメ、インタラクティブゲームなどが市民と観光客に提供され、さまざまなエンターテインメントやレジャー体験が展開された。中国新聞網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年10月27日