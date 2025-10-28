観光客を魅了する風に揺れる稲穂　広西・柳城

広西壮（チワン）族自治区柳城県の古砦仫佬（ムーラオ）族郷にある稲田で10月25日、観光客が秋の観光を楽しんでいた。この日、現地では、独特な民族的情緒と村の豊作を披露する生態文化観光フェスティバルが開かれた。中国新聞網が伝えた。

古砦仫佬族郷は、全国で唯一の仫佬族の集落となる。今回の生態文化観光フェスティバルでは、ユニークな一連のイベントを通じて、古砦仫佬族郷の色濃い民族的情緒、質の高い生態的魅力、農村振興の実り多い成果が全面的に紹介され、それらを通じて各民族の人々が広範な交流と融和の中で中華民族共同体意識をしっかり確立し、農業・文化・観光の深いレベルでの融合発展を推し進めている。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年10月28日