消費喚起を後押し　11月1日から免税店政策を一層改善

財政部（省）、商務部、文化・観光部、税関総署、国家税務総局はこのほど通達を出し、2025年11月1日より免税店の関連政策を改善することを明確にした。これは免税店の関連政策が消費喚起を後押しする役割をより一層発揮させ、海外での消費を国内に呼び戻すとともに、外国人によるインバウンド消費を促進し、免税商品の小売業務の健全で秩序ある発展の促進を目的としていることが30日、財政部への取材で分かった。

通達は次の4つの面から免税店の関連政策を改善する。

（1）国内商品の税還付（免税）政策管理を最適化し、通関地にある免税店と市中免税店での国産品販売を積極的に支援する。

（2）免税店が取り扱う商品の種類をさらに拡大し、より多くの持ち運びやすい消費財を経営範囲に組み入れる。

（3）免税店の認可権限を緩和し、地方がそれぞれの実情に応じて免税店の配置を統合・最適化するよう支援する。

（4）免税店の円滑化措置と監督管理措置を改善し、旅客の免税ショッピング体験を引き続き向上させる。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年10月31日