8年目迎えた輸入博 輸入展示品が4100ロット・総額80億元超
人民網日本語版 2025年11月04日15:10
写真提供・新華社
上海税関がまとめた統計によると、中国国際輸入博覧会（輸入博）がスタートしてから8年が経ち、その間に累計4100ロット以上の輸入展示品が出展され、総額にして80億元（1元は約21.7円）を超えた。
2018年の第1回から24年の第7回までで、上海税関が監督管理を行った輸入博関連の輸入展示品は累計3890ロット、貨物価格は約79億7000万元。まもなく開幕する第8回については、10月31日現在、同税関が通関サービスを保障して通関手続きを終えた輸入展示品は289ロット、貨物価格は約1億7600万元となり、その多くがすでに会場に運ばれ設置作業を終えている。（編集KS）
「人民網日本語版」2025年11月4日
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn