海南離島免税政策がアップグレード

海南離島旅客免税ショッピングに関する新たな政策が11月1日に施行された。新華網が伝えた。

新政策の主な変更点は以下の通り。

・免税対象商品について、ペット用品と携帯可能な楽器の2種類が新たに追加され、総数は47種類となった。

・衣料品・靴や帽子など一部の国内商品が免税店で販売される場合、免税対象となった。

・適用対象者が離島する旅客まで拡大され、年間10万元（1元は約21.7円）の免税枠を回数無制限で利用可能となった。

・島内住民は、その年に離島記録があれば、その年内において、15種類の「購入してそのまま持ち帰り」商品を年間回数無制限で購入できるようになった。

新政策は、旅行者の多様な買い物ニーズによりよく対応し、離島免税政策の効果をさらに発揮させることを目的としている。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年11月4日