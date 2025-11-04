屈原の故郷で豊かさを生み出す「指先の技」　湖北省

中国の戦国時代の楚の政治家で、詩人としても有名な屈原の故郷となる湖北省宜昌市秭帰県で11月2日、刺繍技能コンテストが開かれた。女性の刺繍職人である「繍娘」たちは様々な刺繍技法を駆使して、数々の精巧な刺繍作品を完成させた。中国新聞網が伝えた。

三峡ダムの上流で、ダム湖の入り口に位置する秭帰県に伝わる独特な刺繍技法「三閭刺繍」は、悠久の歴史を誇り、代々受け継がれてきた。同県は、刺繍産業の発展に前向きに取り組んでおり、現時点で、30以上の刺繍グループ、約10社の生産加工企業、20以上の電子商取引プラットフォームがあり、農村女性5800人以上の柔軟性の高い在宅雇用を実現している。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年11月4日