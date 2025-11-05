上海ディズニーランドの来園者数が延べ1億人突破 4軒目となるテーマホテル建設へ
人民網日本語版 2025年11月05日15:23
上海ディズニーリゾートが3日に発表した最新統計によると、2016年の開園から9年以上が経った上海ディズニーランドは先週、1億人目のゲストを迎えた。さらに、4軒目となるテーマホテルの建設も発表された。新華社が伝えた。
4軒目となるホテルは、上海ディズニーランドのメインエントランス近くに建設される計画で、完成すると、パークゲートに最も近いホテルとなり、数歩歩くだけでディズニーランドに入園することができるようになる。
この新しいプロジェクトは、上海ディズニーリゾートが現在推進している、リゾートエリア内で3軒目となるテーマホテル建設や上海ディズニーランの9つ目のテーマランド「スパイダーマンエリア」の建設、大人気アトラクション「ソアリン・オーバー・ザ・ホライズン」など一連の拡張プロジェクトに組み込まれるという。
上海ディズニーリゾートは今や世界を代表する観光旅行先となっており、今回発表された拡張プロジェクトはまさにタイムリーと言える。テーマド・エンターテイメント協会（TEA）が10月23日に発表した「2024年グローバル・エクスペリエンス・インデックス」によると、上海ディズニーランドの2024年の年間来場者数は過去最多の延べ1470万人に達した。そして、世界のテーマパーク来場者数ランキングで5位に、中国国内のランキングではトップとなった。（編集KN）
「人民網日本語版」2025年11月5日
