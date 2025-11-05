中国企業トップ100ブランド価値総額、19兆元を突破

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

11月3日に発表された「2025中国企業ブランド価値トップ100ランキング」によると、2024年におけるトップ100企業のブランド価値総額は、前年同期比8.48％増の19兆3500億元（1元は約21.5円）に達した。世界の経済・貿易が逆風にさらされる中、この成長は中国企業のブランドの強靭性を示している。

また、ランキングでは中国企業ブランド発展における10の主な注目点があげられており、リーディングブランドがAI（人工知能）分野への展開を加速させ、産業変革の機会を捉えていることが指摘された。中国インターネット情報センター（CNNIC）の報告によれば、2024年の中国AI産業規模は7000億元を突破し、数年にわたり20％以上の成長率を維持している。中国企業は競争力を高めるためにAIを中核事業に組み込むことを加速させている。（編集JZ）

「人民網日本語版」2025年11月5日