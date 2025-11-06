【音声ニュース】「ロボット交通警察官」が烏鎮の街頭で勤務開始

浙江省桐郷市の烏鎮で11月3日、「ロボット交通警察官」が勤務を開始した。ロボットはさまざまな指揮動作を行い、信号システムと連携できるだけでなく、動的な交通流制御とスマートな誘導も行うことができる。

このロボットは身長1.8メートル、最高時速6キロメートル、連続稼働時間は7時間を超える。2つのLiDARと5台の360度回転カメラを搭載し、さらにデジタル信号処理技術を備えており、交差点の信号機とリアルタイムで連携できる。また、スマートな音声機能も備えており、交通違反や路面の損傷、道路標識の欠落、交通安全上のリスクなど、路上の状況をリアルタイムで検知することができる。桐郷市公安局交通管理大隊の宋揚副大隊長は、「ロボット交通警察官は長時間働いても疲れず、われわれの業務を大いに助けてくれる」と話した。

世界インターネット大会の永久開催地として知られる烏鎮では近年、AI技術が次々と導入されている。

「人民網日本語版」2025年11月6日