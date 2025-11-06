【音声ニュース】中国の鉄道チケット予約ページに「寵」のマーク　その意味は？

あるネットユーザーは最近、鉄道チケット関連オンラインサービス「12306」のチケット購入ページを見ると、一部の列車番号の横にペットという意味の中国語「寵物」の頭文字、「寵」という文字が入った緑色のマークが表示されているのに気付いた。

「12306」のカスタマーサービスセンターのスタッフによると、そのマークがついている列車はペット預かりサービスが提供されているという。

「寵」という文字のマークが付いている列車は現時点で50本運行されている。その多くは北京と上海、杭州、南京を往復する列車や、深センと長沙を往復する列車に集中している。

列車のペット預かりサービスが今年4月に打ち出されたばかりの時は、北京と上海を結ぶ高速鉄道路線の5駅、列車10本だけでの利用に限定されていたが、それからわずか半年ほどで、複数の路線の50本の列車にまで拡大した。

10月末時点で、ペット預かりサービスを利用した人は延べ4757人。「12306」のチケット購入時の荷物預かりサービスも対応するためのアップデートを実施した。これまでは、預けた人とペットが同じ列車に乗る必要があったものの、今ではペットだけを輸送してもらうサービスも打ち出されている。

ペット預かりサービスだけを利用する場合は、利用者は預ける2日から5日前までに、カスタマーサービスセンターのホットライン「95572」に連絡して予約する必要がある。預けることができるペットは1匹までとなっている。手続きができる駅などについては、スマホアプリ「12306」の「高速鉄道ペット預かり」のコーナーでチェックすることができる。

「人民網日本語版」2025年11月6日