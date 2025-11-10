第8回輸入博にみる「低空経済」の発展状況

中国の「第15次五カ年計画（2026～30年）」では、低空域飛行活動による経済形態「低空経済」が戦略的新興産業に組み込まれている。こうした政策のリードを受け、今月5日から10日まで上海で開催されている第8回中国国際輸入博覧会（輸入博）の自動車・スマートモビリティ展示館の「未来の低空移動」特別展示エリアのほか、上海の虹橋輸入商品展示交易センターが毎年設置している取引プラットフォーム「虹橋長江デルタ低空経済展貿センター」は、中国国内外の企業が技術力をPRし、市場のニーズとマッチングするプラットフォームとなっており、中国の「低空移動」産業が、技術研究開発から商業化運営への重要な飛躍を実現していることを裏付けている。中国新聞網が伝えた。