蘇軾を題材とした中国初のAIコンセプト国風ミュージカルが初演　海南省

第3回中国（海南）東坡文化観光大会のオープニング公演として、中国初のAIコンセプト国風ミュージカル「心安東坡」が11月8日夜、海南省澄邁で初演を迎えた。同作品は、北宋の政治家としてだけでなく、文豪や書家、画家としても活躍した蘇軾（蘇東坡）の流刑地・海南島での暮らしをその創作のベースとしており、蘇軾が同地で学堂を興し、文化を広め、民衆と共に暮らした歴史を再現している。こうした東坡の文化の精髄や海南地方の特色、そして現代テクノロジーを融合させた同作品の初演には、約1千人の文化研究者や芸術愛好家、「東坡ファン」が集まった。中国新聞網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年11月11日