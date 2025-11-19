日本人俳優の浩歌さん「永遠に一つの中国を支持」　旧芸名矢野浩二さん

日本人俳優の「浩歌（ハオゴー）」（旧芸名・矢野浩二）さんは今月18日、微博(ウェイボー)に、「中国は僕の第二の故郷であるだけでなく、『家』とは何か再認識させてくれた所でもある。それらを永遠に大切にし、永遠に一つの中国を支持する」と書き込んだ。

公開されている資料によると、浩歌さんはこれまでに中国の多数のドラマや映画に出演してきた。浩歌さんは取材に対して、「2000年に中国に来てドラマや映画に出演するようになり、少しずつ中国で知名度を上げてきた。僕が中国でこれほど長く仕事ができているのは、中国の視聴者が僕に注目し、応援してくれているから。応援があるから、今の僕がある。中国、そして視聴者の皆さんにとても感謝している」と語っていた。浩歌さんは中国重慶出身の女性と結婚している。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年11月19日