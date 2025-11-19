日本人歌手のメイリアさんがSNSに「永遠に一つの中国を支持」と書き込み

日本人歌手のメイリア（MARiA）さんが今月18日、微博(ウェイボー)に「私にとって、中国は第二の故郷。中国の友人はみんな私が大切にする家族。永遠に一つの中国を支持する」と書き込んだ。

メイリアさんは15日にも、中国の国旗の下で写った画像付きで、「北京、もうすぐ行くからね」と書き込んでいた。メイリアさんはこれまでにも、自身の微博アカウントに「中国は私の2番目の故郷」と何度も書き込んでいた。

日本の女性歌手・作詞家であるメイリアさん（本名・水橋舞）は、1992年1月31日に茨城県土浦市で生まれた。代表作には「極楽浄土」があり、中国のオーディション番組「乗風破浪的姐姐」に出演したことがきっかけで、中国でも高い人気を集めている。

メイリアさんは今月22日、北京国家テニスセンターで「美・破暁之翼(薄明の翼)」と題する2025感謝コンサート開催を予定している。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年11月19日