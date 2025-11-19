「中国雪郷景勝地」がオープン　東北エリア年越し用品マーケットも新設

中国雪郷景勝地のオープニングセレモニー。画像提供・雪郷景勝地

黒竜江省牡丹江市の竜江森工大海林林業局有限公司双峰林場に位置する中国雪郷(雪の里)景勝地が今月17日、正式に開園した。これに合わせ、今シーズン新たに設置された東北エリアの年越し用品マーケットもオープンした。中国新聞網が伝えた。

年越し用品マーケット。画像提供・雪郷景勝地

中国雪郷景勝地の美しい雪景色や東北エリアならではの雰囲気は中国国内外で人気となっており、毎年冬になると大勢の観光客で賑わいを見せる。今シーズン、同景勝地は現地の雰囲気をより実感できる観光体験を充実させている。沿河商業街と雪韻大街の間では、年越し用品マーケットがオープンし、もちもちした食感と甘い豆餡が特徴のお菓子「黏豆包」や地元の山林の特産品などが販売されている。

雪郷景勝地内に広がる雪景色。画像提供・雪郷景勝地

夜にも「近未来感＋人情味あふれる雰囲気」を融合した体験を楽しむことができ、定番となっているパレードやレーザーショー、スノーディスコダンス、民族舞踊「秧歌（ヤンコ踊り）」のほか、ドローンショーも開催され、キノコのように積もった雪「雪キノコ」や「赤いランタン」などの図形が夜空に浮かび上がることになっている。また、雪韻大街ではサックスの独奏や中国の伝統楽器・古筝の演奏、嗩吶（チャルメラ）の演奏などが行われることになっているほか、中国各地の秧歌踊りチームが集まる「全国民俗秧歌コンテスト」も開催される計画だ。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年11月19日