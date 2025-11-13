哈爾浜で過去最大規模のペンギンのパレードが15日からスタート

「氷城（氷の都）」と呼ばれる黒竜江省哈爾浜（ハルビン）市は今、中国南方エリアから来た観光客で賑わいを見せるようになっている。多くの観光客の「ペンギンを見たい」という願いをかなえるべく、哈爾浜極地公園は今月15日から、オリジナル文化観光キャラクター「淘学ペンギン」の過去最大規模のパレードを前倒しで実施する計画だ。アップデートされたインタラクティブコンテンツやユニークなスポット、ペンギンと触れ合うアクティビティなども多数企画されており、遠くから来た観光客らが、超人気アイドルの「淘学ペンギン」と「濃密な時間」を過ごせるようになっている。黒竜江日報が伝えた。

初回となるパレードは15日午後1時半ごろから、哈爾浜極地公園極地広場で始まる計画で、観光客たちは無料で楽しむことができる。

今回のパレードは、これまでの特定のコースだけでなく、市内全域で見ることができるようアップデートされており、過去最大規模の「淘学ペンギン」パレードとなるため、期待が高まっている。パレードは、中央大街や中華巴洛克歴史文化街区(エリア)、索菲亜教堂広場、浜州鉄路橋といった人気観光スポットのほか、学校やコミュニティも含まれており、文化エリアや繁華街でも実施されるため、観光客や市民は街の至る所で、ペンギンにサプライズ遭遇できる可能性がある。

哈爾浜極地公園のオリジナル文化観光IPである「淘学ペンギン」は超人気キャラクターだ。前回の雪氷シーズンでは、極地公園は100回以上の無料パレードを連続で実施し、露出回数は延べ300億回以上に達した。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年11月13日