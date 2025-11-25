ネーブルオレンジ産業の発展に寄与する「スマート選果」　江西省安遠

江西省贛州市安遠県車頭鎮のある現代農業企業では、スマート設備が高速で稼働し、作業員がネーブルオレンジの選別と積み込み・運搬作業を進めていた。人民網が伝えた。

この企業には、非破壊検査・選別生産ラインが8本あり、1日の加工能力は1千トンに達する。ネーブルオレンジの栽培・貯蔵・鮮度保持・果実加工を一体化した全産業チェーンの国家級農業重点企業‌となっている。同市は、数年前から、精確な糖度測定・AIによる形状識別・等級分類などの新型ネーブルオレンジ加工技術を運用することで、スマート化・効率化されたネーブルオレンジの選別を実現し、果実の品質とブランド価値を継続的に向上させ、農村のネーブルオレンジ栽培業の発展に科学技術面でのサポートを提供している。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年11月25日