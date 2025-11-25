過去記事

多言語

人民網日本語版>>写真

「シニアファッション」で人気集める60代ファッションブロガー　吉林省長春

人民網日本語版　2025年11月25日15:57
「シニアファッション」で人気集める60代ファッションブロガー　吉林省長春

吉林省長春市に住む60代のファッションブロガー・張紅霞さんは11月24日、ファッション動画の撮影を行っていた。彼女は、もともとはアパレルショップのオーナーだったが、インターネットの発展に伴い、次第に裏方から表舞台へと進出するようになった。動画編集を独学で学び、SNSプラットフォームで活躍するファッションブロガーになった。張さんは大胆な色やスタイルを組み合わせたユニークなコーディネートで、高齢者のファッションに対する従来の固定観念を打ち破り、多くのネットユーザーから支持されている。中国新聞網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年11月25日

1234 次ページ

注目フォトニュース

関連記事

このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn