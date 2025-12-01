中国で商業宇宙関連機関が設立　産業チェーン全体に恩恵

資料写真（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

中国国家航天局はこのほど、商業宇宙司を設立し、関連業務を段階的に開始していることが11月29日、同局への取材で分かった。これは、中国の商業宇宙産業に専門的な監督管理機関が誕生したことを示しており、今後中国の商業宇宙産業の質の高い発展を持続的に推進し、産業チェーン全体に恩恵をもたらすことが期待される。

中国の航空宇宙産業はここ数年、政策けん引、技術のブレイクスルー、及び市場による駆動の下、産業チェーン全体の協働イノベーションにより、歴史的な飛躍を遂げた。国家航天局の関係責任者によると、現在、中国の商業宇宙関連企業は600社を超える。安全確保を前提として、商業宇宙産業の発展のポテンシャルが徐々に発揮されているという。

浙商証券研究所の研究によれば、2025年にグローバル商業宇宙市場の規模は7000億ドル（1ドルは約155.8円）を突破し、中国の商業宇宙市場の規模は2兆8000億元（1元は約22.0円）に達する見込みだ。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年12月1日