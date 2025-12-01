ひと昔前の林業生産を没入型体験！　黒竜江省鉄力

黒竜江省伊春市管轄下の鉄力市にある透竜景勝地では、ユニークな没入型体験が行われている。同景勝地は、1960年代から70年代の林業労働者の生活シーンを再現することで、その文化の独特な魅力を観光客に紹介している。観光客は、東北エリアならではの花柄の綿入れ上着を着て、林業生産の模擬作業や民俗活動などの交流の場に参加し、その当時の苦難や奮闘の歳月を体験することができる。中国新聞網が伝えた。（編集KM）

黒竜江省鉄力市の透竜景勝地で、鉄鍋煮込みを味わう観光客（11月29日撮影・趙宇航）。

黒竜江省鉄力市の透竜景勝地で、観光客の注目を集めた市場の「冷凍」食品（11月29日撮影・趙宇航）。

黒竜江省鉄力市の透竜景勝地に復元された1960年代から70年代の林業労働者が生活していた家屋（11月29日撮影・趙宇航）。

黒竜江省鉄力市の透竜景勝地の1960年代から70年代の同エリアの学校を復元した教室で、当時の授業を体験する子供たち（11月29日撮影・趙宇航）。

黒竜江省鉄力市の透竜景勝地で、焼き芋作りを体験する観光客（11月29日撮影・趙宇航）。

黒竜江省鉄力市の透竜景勝地で、ストーブの傍で火にあたる子供（11月29日撮影・趙宇航）。

「人民網日本語版」2025年12月1日