花丝镶嵌技艺2008年被列入国家级非物质文化遗产名录。它以金、银等为原料，采用掐、填、攒等技法，将金属丝制成千姿百态的造型。

伝統象嵌工芸の「花絲鑲嵌」技術は、2008年に国家級無形文化遺産に登録された。金や銀などを原料とし、細かな手作業により、金属線をさまざまな形に作り上げる。

30岁的辜国强是在新媒体平台开设直播的非遗手艺人，也是把时尚设计元素引入传统花丝镶嵌制作技艺的年轻人。辜国强的努力，吸引了一批年轻人加入他的工作室，还有许多热爱传统文化的“发烧友”来到工作室学习花丝镶嵌制作技艺。

辜国強さん（30）はニューメディアでライブ配信を行う無形文化遺産の職人で、ファッションデザインの要素を伝統的な「花絲鑲嵌」制作技術に取り入れている。その結果、ますます多くの若者が辜さんのアトリエで働くようになった。また、伝統文化をこよなく愛する多くの人がアトリエを訪れ、「花絲鑲嵌」制作技術を学んでいる。

目前，辜国强的团队已有20多人。花丝镶嵌制作技艺这项传承2000多年的非遗技艺，在这群年轻人的图纸上、焊枪下彰显着属于这个时代的“新潮范”。

辜さんのチームは現在、20人以上。2千年以上伝承されてきた「花絲鑲嵌」制作技術という無形文化遺産技術に、こうした若者たちの手で、時代の「ニュートレンド」の風が吹き込まれつつある。