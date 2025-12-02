（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

11月26日，工业和信息化部、国家发展改革委等六部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》。《方案》提出到2027年我国将形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点。

中国工業・情報化部（省）や国家発展改革委員会を含む6当局が11月26日、「消費財の需要と供給の適合性を強化し、消費をさらに促進することに関する実施案」を共同で発表した。同実施案は、2027年をめどに、中国は3つの1兆元級の消費分野、10の1千億元級の消費注目ポイントを作り出すという目標を掲げている。

相关负责人表示，万亿级消费领域主要包括老年用品、智能网联汽车、消费电子等。当前，我国老年用品市场规模已从2014年的2.6万亿元增长到2024年的5.4万亿元，年复合增长率达7.3%，成为银发经济的重要支撑。

関係責任者によると、1兆元級の消費分野には、主に高齢者用品やスマートコネクテッドカー、消費者向け電子機器などが含まれている。2014年の時点で2兆6000億元規模だった中国の高齢者用品市場は、2024年に5兆4000億元規模にまで拡大し、複合年間成長率（CAGR）は7.3％に達して、シルバー経済の重要な下支えとなっている。

千亿级消费热点主要包括婴童用品、智能穿戴产品、化妆品、健身器材、户外用品、宠物食品用品、民用无人机、潮玩、珠宝首饰与国潮服饰等，这些领域展现出强劲增长和发展潜力。

1千億元級の消費注目ポイントには、主に乳幼児用品やウェアラブルデバイス、化粧品、トレーニング機材、アウトドア用品、ペットの餌・ペット用品、民用ドローン、アートトイ、ジュエリー・アクセサリー、おしゃれな国産品のトレンド「国潮」系の衣料品などが含まれている。こうした分野は、力強い成長と発展のポテンシャルを示している。