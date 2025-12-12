青島自由貿易エリア（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

近日，中共山东省委举行新闻发布会，介绍和解读山东省委十二届十次全会精神。

中国共産党山東省委員会はこのほど行った記者会見で、同委の第12期委員会第10回全体会議の精神について説明した。

据介绍，山东省综合实力迈上新台阶。全省地区生产总值连续跨过2个万亿元台阶，今年将再跨1个万亿元台阶、突破10万亿元大关，成为全国第三个、北方第一个GDP超过10万亿元的省份。

説明によると、省全体のGDPは、2021年に8兆元、2023年に9兆元を相次いで突破し、今年ついに10兆元の大台に到達した。これは、山東省が全国で広東省や江蘇省に続き3番目、北方地域では初めてGDP10兆元を超える省となったことを意味し、山東省の総合力は新たなステージへと進んだ。

“十四五”前四年，全省地区生产总值年均增长6.1%，高于规划目标0.6个百分点。工业、投资、消费等主要经济指标年均增速高于全国平均水平，经济大省挑大梁作用充分凸显。

同省は第14次五カ年計画（2021～25年）の最初の4年間に、GDP年平均増加率が6.1％に上り、計画目標を0.6ポイント上回った。工業、投資、消費などの主要経済指標における年平均増加率も全国平均を上回り、経済の盛んな省として中国経済の屋台骨を支える役割が顕在化した。