又到了看极光的季节，从哈尔滨开往漠河的“雪国列车”再次火爆出圈。

オーロラ鑑賞のベストシーズンを迎え、黒竜江省の哈爾浜（ハルビン）市から漠河市に向かう「雪国列車」が今、人気を集めている。

K7041/7042次列车，是哈尔滨与漠河之间的“冰雪纽带”。列车全程1194公里，运行17小时30分钟，途经讷河、嫩江、加格达奇、塔河等8个站点。

「雪国列車」と呼ばれるK7041/7042号は、哈爾浜から出発して、訥河駅や嫩江駅、加格達奇(ジャグダチ)駅、塔河駅など8駅を経由して、漠河駅に到着する。全長は1194キロで、所要時間は17時間半となっている。

随着“找北游”“冰雪游”热度攀升，作为中国最北城市的漠河，成为越来越多游客向往的目的地。这趟穿行于林海雪原的列车，也因沿途银装素裹的风景与温暖周到的服务，被旅客称为“雪国列车”。

「中国北方探訪旅行」や「氷雪ツーリズム」などの人気が急上昇する中、中国最北の街である漠河も観光地としての人気が高まっている。そして、K7041/7042号は森林と雪原からなる「林海雪原」‌を通過し、車窓からは一面銀世界の絶景を見ることができるほか、アットホームな「おもてなし」を受けることもできることから、「雪国列車」と呼ばれている。

12月2日18时20分，K7041次列车从哈尔滨站出发，12月3日清晨7时55分，列车驶离塔河站后，窗外景色愈发壮美，无边的林海雪原在阳光下熠熠生辉。餐车内，一群来自广东的旅客举着相机，对窗外掠过的雾凇和茫茫雪原发出惊叹。

今月2日午後6時20分、K7041号が哈爾浜駅から出発。3日午前7時55分に、塔河駅を発車すると、車窓からは、一面銀世界の森林が太陽に照らされてきらきらと輝く、圧巻の絶景が見えた。食堂車では、広東省から来たという旅客がカメラを手に、車窓から見える霧氷や広大な雪原を見て、歓声を上げていた。

据悉，漠河站在候车室加装了防风门帘、热幕机等设施，并在站前广场增设户外保暖电梯。候车室内提供免费热水、无线网络和充电设备，满足旅客多样化需求。

漠河駅の待合室の窓や扉には防風対策が施されたサッシが設置されているほか、暖房設備や無料のお湯、WIFI、充電器なども完備。旅客の多様なニーズを満たしている。

车站还设置母婴室、无障碍通道和重点旅客绿色通道，配备轮椅、拐杖等助行器具，安排专人为老人、儿童等重点旅客提供全程协助。

その他、駅には授乳室やバリアフリー通路、サポートが必要な旅客専用ゲートが設置され、さらに、車椅子や松葉づえなども配備。高齢者や子供といったサポートが必要な旅客向けに、専任スタッフが移動の全行程でサポートを提供している。