（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

根据国家电影局统计，截至2025年12月13日14时30分，我国电影2025年票房已达500.03亿元，总观影人次为11.94亿。其中国产影片票房为409.52亿元，份额为81.90%。

中国国家電影（映画）局の統計によると、2025年12月13日14時30分現在、中国の映画興行収入は500億300万元に達し、動員数は延べ11億9400万人となっている。そのうち中国国産映画の興行収入は409億5200万元で全体の81.90％を占める。

全年票房过亿元影片50部，国产影片33部，外国影片17部。《哪吒之魔童闹海》《唐探1900》《疯狂动物城2》《南京照相馆》《731》位列票房榜前五位。

興行収入が1億元を超えた50作品のうち、中国作品は33本、海外作品は17本だった。興行収入ベスト5は、「哪吒之魔童閙海（ナーザの魔童大暴れ）」、「唐探1900（Detective Chinatown 1900) 」、「ズートピア2」、「南京照相館」、「731」だった。

整体来看，今年国产影片题材多元、类型丰富，主旋律电影、动画电影等引发观影热潮，持续丰富广大观众的精神文化生活。

全体として見ると、今年の中国作品は題材が多様で、ジャンルが豊富になり、中国の国策を反映した「主旋律映画」やアニメ映画などが映画市場を大いに盛り上げ、多くの観客の精神生活・文化生活を豊かにし続けた。