海南自由貿易港の「封関運営『きほんのき』」（2）世界中の製品の「超高速通関」が実現

2025年12月18日から、海南自由貿易港で海南島全島を関税ゼロにする「封関運営」が始まる。人民網が伝えた。

「封関」スタート後、海南省では世界中の素晴らしい製品が「超高速通関」されるようになる。では、「超高速通関」はどのように実現されるのだろうか。人民網の米国人スタッフのマイケル・クルターグさんは今回のシリーズ動画を通じて、海南の物流と通関のターミナルを現地取材し、世界中の商品の迅速な流通を保障するために海南で構築された高効率通関システムを全面的に紹介し、「超高速通関」の背後にある運営ロジックとコアとなる優位性をひもといていく。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年12月17日