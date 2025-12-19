日本の創価大学学生代表団100人が湖北省武漢を訪問

日本の創価大学学生代表訪中団の一行約100人が、3月3日から6日まで湖北省武漢市を訪問した。

訪問期間中、代表団は華中師範大学と湖北大学を訪れ、現地の大学生と踏み込んだ交流を行った。また、嵐図汽車科技股份有限公司を見学し、湖北省の新エネルギー自動車のイノベーション成果について理解を深めた。さらに、星光村を訪れ、新農村建設の勢いある発展ぶりを肌で感じたほか、東湖緑道の散策では武漢の自然の美しさや生態環境保護の成果を体感し、湖北省博物館の見学では編鐘のパフォーマンスを鑑賞することで中国文化の深さやスケールの大きさを実感した。

代表団の団長で創価大学学生部長の奥富雅之氏は、「今回の中国訪問の旅を通じて、双方は新たな友情の絆を結んだ。日本の若者が自分の目で中国の本当の姿を見たこと、そして中国の学生たちと真摯に交流したことは、貴重な経験となった。創価大学の教員・学生は池田大作先生のご遺志を広め深め、日中両国の多くの先人たちが打ち立てた友情の継承を自分たちの使命とすることを決意している」とした。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年12月19日