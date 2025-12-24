近日，云南丽江玉龙雪山在冬日清晨展现出壮美景象。在海拔4680米的冰川公园，破晓之光穿过云层，为连绵的雪峰披上灿烂的金红色。天空碧蓝如洗，白雪与朝晖交相辉映，构成令人震撼的“日照金山”画卷。

雲南省麗江市の標高4680メートルの氷川公園で先頃、雪が積もった連なる山々の頂上が、朝日に照らされて黄金色に輝く「日照金山」という現象が生じた。雲一つない青く澄み切った空と真っ白の雪、朝日が「競演」し、息を吞むような絶景が広がった。

尽管晨间气温较低，却未减弱游客领略这一自然奇观的热情。观景台上，人们早早守候。当第一道金光染亮山巅，人群中响起阵阵赞叹，游客纷纷举起相机，记录下这难忘的瞬间。

早朝は気温が低いものの、自然の奇観を一目見たいという観光客の熱意が冷めることはなく、展望台には多くの人が集まっていた。そして、太陽が昇り、山頂が黄金色に染まり始めると、観光客らは大きな歓声を上げ、その目の覚めるような瞬間を次々とカメラでとらえていた。

据了解，冬季是观赏玉龙雪山全景及“日照金山”的最佳时节。

冬は、雲南省の玉竜雪山のパノラマの絶景や「日照金山」を鑑賞するベストシーズンとなる。