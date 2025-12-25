「明浜」の誕生日会（撮影・林馨）。

12月23日，旅日归国大熊猫“明浜”在广西柳州市动物园迎来19岁生日，来自中国与日本的大熊猫“粉丝”共同为其庆生。

日本から帰国したジャイアントパンダ「明浜（メイヒン）」が12月23日、広西壮（チワン）族自治区の柳州市動物園で19回目の誕生日を迎え、中日両国から集まったパンダファンが一緒に祝った。

“明浜”2006年在日本出生，是“浜家族”大熊猫的一员。因曾在日本生活，“明浜”受到日本“粉丝”关注，几乎每年都有日本“粉丝”专程前来为它庆生。

2006年に日本で生まれた「明浜」は、和歌山県白浜町にあるアドベンチャーワールドのパンダファミリー「浜家」の一員。日本で暮らしていたため、日本のファンから注目されており、毎年、大勢の日本のファンが、誕生日を祝うために中国に駆けつけている。