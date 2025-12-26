秦皇島29-6油田の探査掘削現場。画像提供：取材先

中国海油24日发布消息，我国渤海海域新近系浅层再获亿吨级发现——秦皇岛29-6油田。这是我国第一大原油生产基地渤海油田自2019年来连续发现的第7个亿吨级油田，进一步夯实我国海上油气资源储量，对保障国家能源安全具有重要意义。

中国海洋石油集団有限公司（中国海油）は24日、中国の渤海海域の新第三系浅層で新たに億トン級の埋蔵量を持つ「秦皇島29-6油田」を発見したと発表した。この油田は中国最大の原油生産基地である渤海油田において、2019年以降に連続して発見された7番目の億トン級油田であり、中国の海上石油・ガス資源埋蔵量をさらに強化し、国家エネルギー安全保障を維持する上で重要な意義を持つ。

秦皇岛29-6油田位于渤海中部海域，西距京唐港约44公里，是该海域近年来继秦皇岛27-3油田发现之后的又一个亿吨级岩性油田。发现井钻遇油层66.7米，完钻井深1688米，经测试，该油田单井日产原油约370吨，展现出较好勘探前景。

秦皇島29-6油田は渤海中部海域に位置し、京唐港の西約44キロメートルにあり、同海域においては、近年発見された秦皇島27-3油田に続く億トン級岩性油田となる。発見井では油層厚さ66.7メートルを確認し、掘削深度は1688メートルに達した。試験結果によると、同油田の単一井による一日当たりの原油生産量は約370トンで、良好な探査の見通しを示している。

国家能源局发布的最新数据显示，2025年原油产量有望达到2.15亿吨，创历史新高。“十四五”时期，我国累计新建原油产能1.05亿吨。其中，海洋原油成为重要“增长极”，连续5年占全国石油新增产量的60%以上。

国家エネルギー局が発表した最新データによれば、2025年の原油生産量は2億1500万トンに達し、過去最高を更新する見込みだ。「第14次五カ年計画（2021−25年）」期間中、中国は累計で1億500万トンの原油生産能力を増やした。その中で、海洋原油は重要な成長源となっており、全国の原油増産分に占める割合は5年連続で60％を上回っている。