《环球时报》29日发布了2025年中国国际形象全球调查报告。调查面向46个国家开展，聚焦国外民众对中国的印象、认知与评价。调查结果显示，习近平新时代中国特色社会主义思想获得国际社会高度认同，国际社会对华好感持续提升，期待中国发挥更大作用。

「環球時報」は29日、「中国の国際的イメージ世界調査報告2025」を発表した。調査は46ヶ国を対象に実施され、海外の人々が持つ中国への印象、認識、評価に焦点を当てた。調査結果によると、国際社会において「習近平による新時代の中国の特色ある社会主義思想」が高い賛同を得ており、中国への好感度が高まり続け、中国がより大きな役割を果たすことへの期待が高まっている。

对此，外交部发言人林剑29日表示，今年以来，多家国际民调机构调查显示，越来越多国际民众对中国怀有更大兴趣、更好印象、更强认同。这些调查结果反映出世界对中国发展成就、治理能力、开放姿态与合作理念的充分肯定，也展现出各国对中国深度参与国际事务、引领全球治理的普遍期待。当前国际形势复杂演变，中国与世界的良性互动、与各国民众的“双向奔赴”尤显珍贵。中方将继续为世界注入更多稳定性、确定性，与各国携手书写相互成就的新篇章。

これについて、外交部（外務省）の林剣報道官は29日、「今年に入り、複数の国際世論調査機関による調査で、国際社会において中国により高い関心、より良い印象、より高い賛同を抱く人々が増えていることがはっきりと示された。こうした調査結果は、中国の発展の成果、ガバナンス能力、開放的な姿勢、協力理念を世界が十分に認めていることの反映であり、中国が国際問題に深く関与し、グローバル・ガバナンスをリードすることへの各国の一致した期待を示すものである。国際情勢が複雑に変化する現在、中国と世界との良好な相互作用、中国と各国の人々との『互いの歩み寄り』がなおさらに貴重なものとなっている。中国は引き続き世界により多くの安定性と確実性をもたらし、各国と手を携えて、相互に成果をもたらす新たな章を綴っていく」と述べた。