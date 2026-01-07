记者5日从特斯拉获悉，特斯拉上海超级工厂在2025年12月车辆交付量超9.71万台，环比增长11%，为该年交付量最高的月份。此外，特斯拉2025年全球范围内共交付约163.6万台电动车，其中上海超级工厂交付85.1万台，占全球总交付量的52%，依旧是特斯拉全球最大的出口中心。

米電気自動車（EV）大手テスラの上海ギガファクトリーにおける2025年12月の納車台数が前月比11％増の9万7100台に達し、月間納車台数として過去最高となったことが5日、同社への取材で分かった。また、テスラが25年に世界で納車したEVは計163万6000台で、うち同ファクトリーは世界納車台数の52％を占める85万1000台を納車しており、引き続きテスラにとって世界最大の輸出拠点となっている。

2025年12月10日，特斯拉上海超级工厂下线第400万台整车；12月31日，特斯拉全球的第900万台整车从上海超级工厂下线。同年，上海超级工厂生产的车辆持续出口至亚太、欧洲市场，在各地引发销售热潮。

上海ギガファクトリーでは25年12月10日、400万台目となる完成車がラインオフし、31日には世界で900万台目となる完成車がラインオフした。同ファクトリーで生産された車両は25年もアジア太平洋市場と欧州市場に継続的に輸出され、輸出先の各地で販売ブームを巻き起こした。

特斯拉方面介绍，在中国市场，Model Y车型是近一年国内SUV销量冠军，也是连续四年来中高端车型销量的第一名。

テスラの説明によると、中国市場では「Model Y」がこの1年のスポーツ用多目的車（SUV）の販売台数トップを記録し、4年連続で中高級車種の販売台数１位を維持している。