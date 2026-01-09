哈爾浜の松花江沿岸に展示されている円明園十二生肖獣首の雪像（画像提供・松花江氷雪カーニバル）。

黑龙江省哈尔滨松花江冰雪嘉年华以圆明园十二生肖兽首为原型打造的雪雕组合，于7日正式亮相、免费开放。游客可以和自己的生肖雪雕合影，感受厚重的冰雪艺术和中华文化。

黒竜江省哈爾浜（ハルビン）市を流れる川・松花江で開催されている氷雪カーニバルでは、清代に築かれた離宮の円明園に設置されていた「円明園十二生肖獣首銅像」をモチーフにした雪像が7日、正式に公開された。市民や観光客が無料で見たり、自分の干支の雪像と「ツーショット写真」を撮影したりして、奥深い氷雪アートや中華文化を体感していた。

2025年12月5日，“国宝重器·聚首冰城——海外回流文物哈尔滨特展”在哈尔滨美术馆开展，首展带来了7件珍贵的圆明园生肖兽首。

2025年12月5日、貴重な「円明園十二生肖獣首銅像」のうちの7体が展示された「海外から返還された文化財哈爾浜特別展」が哈爾浜美術館で開幕した。

哈尔滨松花江冰雪嘉年华借此灵感，在松花江畔雕琢12尊兽首雪雕，将青铜的灵动线条与冰雪的晶莹质感相结合，营造“馆内赏真迹、江畔赏冰雪”的文旅体验。

哈爾浜松花江氷雪カーニバルはそこからインスピレーションを得て、松花江の畔に、十二生肖獣首の雪像を制作・展示した。そして、青銅の美しいラインと氷雪の透明感ある質感を組み合わせ、「美術館で本物を、川の畔で雪像を鑑賞」する文化観光体験を打ち出している。