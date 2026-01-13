1月10日，#义乌产的哭哭马火了#登上热搜第一。

中国のネット上で1月10日、「義烏の泣く馬が大人気」という話題が検索トレンドでトップに躍り出た。

媒体报道显示，近日，有网友发帖分享购买马年公仔的经历，称其中一只小马的嘴巴被缝反，看上去十分委屈，“笑笑马”变成了“哭哭马”。

メディアの報道によると、数日前、ネットユーザーが午年をモチーフにしたぬいぐるみをいくつか買った経緯を投稿してシェアし、「そのうち馬のぬいぐるみは口の部分の縫い目がさかさまになっていて、悲しそうな顔をしている。『笑う馬』のはずが『泣く馬』になってしまった」と発信した。

按工厂正常流程，这种次品就该处理掉。可当小马玩偶那张“委屈脸”被传到网上，画风全变了。“想抱抱它”“看着好可怜又可爱”……热情的网友们，一下子把这只小马从废品堆里推到了聚光灯下。

工場の通常の製造プロセスでは、こうした不良品ははじかれて処分されるが、この悲しそうな顔がネットにアップされると状況は一変した。「ギュッとしてあげたい」、「かわいそうでかわいい」といったコメントが相次ぎ、心温かなユーザーによって、本来なら不良品の山の中にいるはずだったこの馬がスポットライトを浴びることになった。

这款玩偶出自义乌，1月9日，义乌国际商贸城经营户张女士笑着表示：“就是工人疏忽了，嘴巴弄反了。”从次品逆袭成爆款，老板娘说订单多到来不及生产，“开了十多条生产线吧，没办法，来不及。”

このぬいぐるみは浙江省義烏市で生産された。義烏国際商貿城に出店するメーカーの張さんは9日、「作業員がうっかりして、口のステッチを反対にしてしまった。不良品が人気商品に生まれ変わり、注文が多すぎて生産が追いつかない状況だ。生産ラインを10数本稼働させているが、どうにもならない。追いつかない」と話した。

据了解，这款小马公仔高20厘米左右，售价25元，商家表示不会因为走红而涨价。

このぬいぐるみは高さ約20センチメートル、価格は25元。販売店によると、人気が出たからといって、値段が上がるということはないという。

湖北日报评论表示，“哭哭马”逆袭记，看似无心插柳的市场奇迹，实则暗藏了中国制造的硬核实力。“哭哭马”能从一个小插曲迅速演变出十几条生产线，关键在于义乌生态系统中那套近乎本能的“市场反应机制”。这匹小马再度印证了“世界超市”义乌的市场敏锐度，以及充满弹性的创新精神和深不可测的生产力。

「湖北日報」の論評によれば、「泣く馬」の人気商品への転換は、意図しなかった行為が生み出した市場の奇跡のようなものだが、実はここには中国製造（メイド・イン・チャイナ）の確かな実力が秘められている。「泣く馬」は小さなエピソードから生産ライン十数本のフル稼働生産へと急速に広がりを見せた。ここで重要なポイントは、義烏のビジネスエコシステムに本能のように息づいている「市場に反応するメカニズム」にある。この小さなぬいぐるみは、「世界のスーパー」である義烏の市場に対する感度の高さ、柔軟性に富んだイノベーションの精神、計り知れない大きな生産力を改めて証明するものになった。