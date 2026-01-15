近日，位于重庆市南岸区南滨路的重庆萤火虫港湾猫猫主题乐园暖心营业，迅速成为当地热门“打卡”地。

重慶市南岸区南浜路にある重慶蛍火虫港湾の猫のテーマパーク「蛍火虫港湾猫猫主題楽園」がこのほど営業をスタートし、早くも地元の話題スポットとなっている。

数百只曾被救助的流浪猫在此集体“上岗”，“打工”赚猫条。据悉，该主题乐园占地约3万平方米，以流浪猫救助为核心，收容曾遭遗弃或受伤的猫咪，经过专业治疗与疫苗接种后，向游客开放互动。

同パークでは、保護された数百匹の野良猫たちが集団で「勤務」し、おやつ代を稼いでいる。約3万平方メートルの広さを誇る同パークは、野良猫の保護を中心に運営されており、捨てられたり、ケガをしたりした猫を受け入れ、専門的な治療とワクチン接種を行った後、来園者との触れ合いの場に「勤務」させている。

乐园还兼具公益领养与文旅属性，打造开放型领养平台，通过合规运营实现“以园养猫”，吸引众多市民、游客前来参观、互动与“打卡”。

また、公益的な里親探しと観光・文化施設としての性格も備えており、開放型の譲渡プラットフォームを作り、適切な運営によって「テーマパークの収益で猫を飼育」する仕組みを実現。多くの市民や観光客が訪れ、触れ合いや見学を楽しんでいる。