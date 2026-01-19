1月10日至11日，素有“雪窝子”之称的烟台、威海地区迎来强降雪，漫天雪花席卷街巷的场景刷屏各大社交平台。其中，一段复兴号高速通过威海车站在铁路两侧卷起雪雾，一时间车体仿佛隐身的画面成为“爆点”话题传遍全网。

今月10日と11日、「雪の巣」と呼ばれる山東省煙台市と威海市は大雪に見舞われ、街中が銀世界となり、SNSはその画像や動画であふれた。なかでも、高速列車・復興号が威海駅を通過した際、雪が激しく舞い上がり、車体が見えなくなってしまう動画が「圧巻」と大きな話題になっている。

视频中，复兴号列车冲破雪幕疾驰通过威海站的画面十分震撼。列车驶过的瞬间积雪被卷起层层雪浪，不少网友惊呼：“刚举起手机，复兴号隐身了！”

動画を見ると、列車が通過した瞬間、線路に積もっていた雪が激しく舞い上がり、多くのネットユーザーから「スマホで撮影しようとした瞬間、復興号が隠れてしまった！」とのコメントが寄せられている。

面对强降雪，中国铁路济南局集团有限公司闻令而动、迅速响应，统筹部署各单位严格落实恶劣天气应急预案，强化运输组织，细化防范措施，全力以赴保障运输生产安全稳定，守护旅客平安出行路。

中国鉄路済南局集団有限公司はこの大雪にただちに対応し、各部署が悪天候時対応マニュアルをただちに実施するよう統合的に手配し、輸送計画を強化し、対応措置を細分化し、輸送と生産の安全・安定を全力で確保し、旅客が安全に移動できるよう取り組んでいる。