1月20日，记者从温州市两会上获悉，2025年温州地区生产总值突破万亿元大关，成为浙江继杭州、宁波之后的第三座“万亿城市”。截至目前，“万亿城市”已增至28座。

浙江省温州市の両会（人民代表大会・政治協商会議）は1月20日、温州市のGDPが2025年に1兆元を突破し、温州市が浙江省で杭州市と寧波市に続く3番目の「GDP1兆元都市」になったことを明らかにした。これにより、中国の「GDP1兆元都市」は28ヶ所に達した。

作为民营经济重镇，民营经济始终是温州发展的核心支撑。截至2025年11月，温州在册民营企业和个体工商户合计156.4万户，民营规上工业企业增加值占规上工业比重达90.8%，彰显出强劲活力。

民間経済が発達した温州市では、民間経済が常にその発展を支える中核となっている。2025年11月末現在、温州市で登録された民間企業と個人事業者は計156万4000に上り、付加価値額が一定規模以上の工業企業（年売上高2000万元以上の企業）全体に占める民間工業企業の割合は90.8％に達し、民間経済の力強い活力を存分に示した。

温州地区生产总值突破万亿元的背后，离不开产业能级的稳步提升。近年来，温州坚持“工业强市”战略，推进传统产业改造与新兴产业培育，优化产业结构。2025年，全市五大传统优势产业、五大新兴主导产业规上工业增加值分别增长11.4%、12.6%，工业总产值突破1.5万亿元。

温州市のGDPが1兆元を突破したことは、産業のエネルギーレベルの安定的な上昇と切り離せない。ここ数年、温州市は「工業強市」戦略を堅持して、従来産業の高度化と新興産業の育成を推進し、産業構造の最適化を進めてきた。2025年、温州市の一定規模以上工業企業の付加価値額は、従来型五大産業（電気、靴、衣料品、自動車・自動車部品、ポンプ・バルブ）が11.4％増、新興主導五大産業（デジタル、スマート設備、新エネルギー、新材料、健康）が12.6％増となり、工業生産額が1兆5000億元を突破した。