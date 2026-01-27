近日，济南解放阁北侧更换了一个智慧路灯杆，除了正常的道路照明外，顶部增设了一个无人机自动机库，可在后台一键起飞，执行城市巡检任务。

山東省済南市にある解放閣の北側にこのほど、スマート街灯柱が新たに設置された。通常の道路照明機能に加え、柱上部にはドローンの自動格納庫が新設され、バックエンドからの操作一つで離陸し、都市の巡視任務を遂行できる。

这是济南首次试点智慧灯杆搭载无人机，实现“一杆多用”和“一机多能”。记者从济南低空经济发展集团有限公司了解到，试点推广“智慧灯杆+无人机自动机库”新模式，首批计划部署48个点位，构建覆盖城区的“5分钟飞行圈”，推动城市管理向数智化转型。

これは、済南で初めてスマート街灯柱にドローンを搭載する試みであり、「一つの柱で多用途」「一機で多機能」を実現した。試験導入では「スマート街灯柱＋ドローン自動格納庫」という新モデルを展開し、第1弾として48カ所に配置する計画で、市街地をカバーする「5分飛行圏」を構築し、都市管理のデジタル・スマート化を推進することが、済南低空経済発展集団有限公司への取材で分かった。

传统城市巡查高度依赖人力与固定监控，存在响应滞后、视野盲区等短板。集成于智慧灯杆顶部的自动机库，成为破解这些难题的“空中基站”。目前，试点无人机主要服务于市政管网巡检，将来计划延伸至河道巡查、治安巡查、违章建筑监测等领域，实现“天上拍、地上查”。

従来の都市巡視は人手や固定監視設備への依存度が高く、対応の遅れや死角の存在といった課題があった。スマート街灯柱上部に統合された自動格納庫は、こうした課題を解決する「空中基地局」となる。試験運用中のドローンは現在、主に都市管渠の点検に用いられており、今後は河川巡視、パトロール、違法建築の監視などへと用途を拡大し、「空から撮影し、地上で確認する」都市管理体制の構築を目指す。